Žena obvinila Justina Biebera ze sexuálního napadení: Zpěvák se k věci vyjádřil na sociálních sítích

Justin Bieber Profimedia.cz

V sobotu Twitterem proběhlo prohlášení o sexuálním napadení, které se přímo týkalo zpěváka Justina Biebera (26). Jeho autorkou je žena jménem Danielle, která na sociální síti tvrdila, že ji zpěvák napadl po koncertě v roce 2014 v hotelu Four Seasons v texaském Austinu.

V příspěvku poskytla i detaily údajného incidentu. Do zpěvákova hotelového pokoje se měla dostat po koncertě se skupinkou kamarádek. Tvrdí, že ji Justin přiměl mlčet o všem, co se odehraje, a poté ji měl vyzvat, aby s ním šla do postele.

Dle svého tvrzení souhlasila s polibkem, ale chtěla se vyhnout dalším sexuálním hrátkám. „Moje tělo bylo jako v bezvědomí. Nechci sdílet detaily o tom, co následovalo,“ nechala se slyšet.

Prohlášení zvedlo mandle i zpěvákovi, který se normálně k podobným tvrzením nevyjadřuje. Prostřednictvím svých sociálních sítí poskytl důkaz o tom, že v dané době na místě ani nebyl.

„Klepy jsou klepy, ale obvinění ze sexuálního napadení neberu na lehkou váhu,“ uvedl zpěvák, který se rozhodl k věci vyjádřit po poradě s manželkou Hailey a svým týmem. „Chtěl jsem se vyjádřit okamžitě, ale z respektu k obětem, které se s tímto druhem násilí denně potýkají, jsem se rozhodl nejprve shromáždit všechny důkazy,“ vysvětlil, proč s vyjádřením otálel pár dní.

„Chci, aby bylo jasné, že nic z toho není pravda. Popravdě jsem v daný moment ani nebyl v uvedené lokalitě," dodal s tím, že byl v danou dobu ubytovaný jinde a společnost mu dělala tehdejší přítelkyně, zpěvačka Selena Gomez.

Bieber se také nechal slyšet, že provede náležité právní kroky proti osobě, která ho z ohavného činu nařkla. „Každé takové obvinění by mělo být bráno velmi vážně, proto reaguji takhle,“ rozhodl se. ■