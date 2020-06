Miliardář Karel Janeček se rozvedl s matematičkou Mariem

Karel Janeček Foto: Instagram K. Janečka

„Rozvod proběhl oficiálně 28. května. Na tom je nádherné to, že je to přesně datum narození Isabelky (dcera Janečka a jeho současné partnerky Lilie Khousnoutdinové - pozn.). Takže to byl úžasný dárek od naší malé Isabelky. A je to taky 21 dní před narozením Lilie, takže to je další hezké propojení,“ řekl extra.cz Janeček.

„Já ani ona jsme u soudu fyzicky nebyli, proběhlo to přes advokáty,“ dodal podnikatel s tím, že si nemyslí, že napjaté vztahy, které mezi ním a jeho již exmanželkou panují, se uklidní. Janeček loni v září na sociální síti uvedl, že ho manželka obvinila z domácího násilí a únosu dítěte. „Dneska jsem obzvláště rád, že sedím v letadle. Mohl jsem totiž také teoreticky sedět v předběžné vazbě na pařížské prokuratuře. To by moje bývalá měla radost!“ napsal tehdy.

Janeček a Mhadhbi se vzali v květnu 2015 ve vrtulníku nad Příbramí. „Svatba probíhala v podstatě standardně. Jenom s tím rozdílem, že svatební obřad byl přerušen, svatebčané, svědci, oddávající, paní matrikářka s paní překladatelkou a někteří svatebčané se odebrali do vrtulníku, který se vznesl do výšky 1221 m, kde si ve 12 hodin a 21 minut tuniského času novomanželé řekli své ano,“ uvedl oddávající starosta města Příbram Jindřich Vařeka.

Podnikatel a jeho současná žena Lilia se vzali během buddhistického obřadu v Bhútánu v roce 2017, tamtéž počali i dcerku. Loni na karlovarském festivalu pár Super.cz řekl, že chystá i oficiální sňatek. Dcera Isabelka se páru narodila před dvěma lety. ■