Tereza Černochová promluvila o tatínkovi své dcery: Těhotenství prý bral jako její problém

Tereza s dcerou Laurou Michaela Feuereislová

Nového přítele dosud Tereza, která koncertuje s kapelou Monkey Business, nenašla, a s dcerou žije u maminky. Tatínek Laury prý její těhotenství nepřijal moc dobře.

„Bral to tak, že je to můj problém. Tyhle šrámy se těžko zacelují. Neměli jsme dlouhodobý vztah, bylo to momentální vzplanutí. Ale když se vám pak narodí dítě, nemůžete o tom už mluvit jako o chybě. Otevře se ve vás bezbřehý příval lásky, která se nezmění,“ řekla v rozhovoru pro Právo Černochová.

Tereza Černochová dceři náhradního tatínka cíleně nehledá.

I tak dala tatínkovi své dcery ještě šanci. Do ideálu to má ale daleko. „Dávám mu šanci neustále! Zatím to vypadá, že zbytečně. Moje dcera ho zná a má ho strašně ráda, nechci udělat rozhodnutí, které by ji bolelo. Zdá se, že dub zůstane dubem, přestože náruč je otevřená,“ dodala zpěvačka, jež je smutná i z toho, že pro svou dceru nemá ani dědu, a tak Lauře chybí mužská energie.

„Je mi líto, že jí tohle nemůžu dát, nějak na partnery nemám štěstí,“ uzavřela zpěvačka. ■