Josef Laufer je už tři měsíce v umělém spánku. Blízký spolupracovník promluvil, jak na tom herec je

"S Pepou je to bohužel stále stejné, všichni i s jeho dcerou Ester na něj pořád myslíme a držíme mu palce. Posílali jsme mu do nemocnice i vzkazy do sluchátek, prý by je mohl vnímat. Já i písničky z toho muzikálu. Premiéru by měl mít příští rok na jaře v Divadle Broadway a opravdu doufám, že u ní bude moct být i Pepa," řekl nám Zdeněk.

Ten má ovšem momentálně plné ruce práce na dalším muzikálu. Po dvou letech bude konečně realizován jeho Robinson Crusoe. Dorazil rovnou z konkurzu. "Přišlo kolem devadesáti zpěváků, vše je v plném běhu. Pokud jde o to, kdo bude hrát, zatím mohu potvrdit Daniela Hůlku (52), Ivanu Jirešovou (42) nebo Šárku Vaňkovou (32). Ale budeme mít i nové mladé neokoukané talenty," prozradil o muzikálu, který bude mít premiéru 12. listopadu v Divadle Na Maninách.

Protože sám konkurzy prošel, mj. zpívá u Sagvana Tofiho (55) v Dětech ráje, se zúčastněnými soucítil. I my jsme si vzpomněli, že on sám na konkurzu text četl z papíru. "Snažím se jim co nejvíc pomoct, vím, co je to tréma. A ten papír jsem jim taky odpustil," smál se. ■