Kvůli koronaviru musela zrušit spoustu koncertů. Slováčková prozradila, jakou prací by se živila, kdyby nemohla zpívat

Anna Slováčková v novém klipu Super.cz

„Byla to jedna ze spoluprací, u kterých jsem nechtěla, aby skončila. Bylo to moc příjemné natáčení,“ říká Slováčková.

Píseň dostala název Stromy, opírá se o téma vztahu k přírodě jako základního prostředí, odkud vychází člověk sám i hudba, kterou vytváří. K tomuto autorskému počinu skupiny Nebe se kromě Slováčkové pěvecky připojili Petr Janda, Petra Janů, Kuba Ryba, Pavel Callta, Voxel, Sebastian, Pepa Bolan, Pekař, Vojta D, Jakub Děkan, Martin Harich, Milan Peroutka nebo herec Marek Lambora. S mnoha interprety se už Slováčková znala, mnoho nových ale poznala.

Dcera herečky Dagmar Patrasové (64) a saxofonisty Felixe Slováčka (77) pracuje na své sólové kariéře, jejíž rozvoj samozřejmě zasáhla pandemie koronaviru. Jako většina umělců přišla o spoustu zakázek. „Přišli jsme o spoustu vystoupení. Musíme se obejít bez festivalů a slavností. Doufám, že se některé z nich obnoví aspoň na podzim,“ krčí rameny Anička, které chybí fanoušci. „Je to pro mě osobní ztráta. Je těžké být několik měsíců bez pódia, na kterém prakticky vyrůstám.“

Slováčková procházela v době karantény onkologickou léčbou. Kdyby tomu tak nebylo, klidně by si prý našla civilní zaměstnání jako celá řada umělců, kteří si na čas vyzkoušeli práci za pokladnou nebo v taxíku. „Byla jsem po operaci, ale samozřejmě mě dostihly myšlenky, že bych si měla najít práci bokem. Pokud se ale celé to soukolí rozjede, tak bych jinou práci ani nestíhala,“ svěřila se zpěvačka.

Manuální práce se nebojí. „Dělala bych jakoukoli práci, a bylo by jedno, jestli by to bylo ve skladu, v baru, nebo kdekoli. Práce se neštítím a dokážu si vydělat peníze i jinak než zpíváním. Nejradši bych se ale držela umění. Baví mě scenáristika, možná by to byla nějaká produkční činnost,“ mluví hypoteticky Anička Slováčková. ■