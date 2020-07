Po dalších chemoterapiích ji čeká i ozařování: V boji s rakovinou se ale Slováčková nespoléhá jen na západní medicínu

Anna Slováčková využívá i alternativní způsoby léčby. Super.cz

Jsou to již čtyři roky, co Anna Julie Slováčková (24) bojuje s rakovinou prsu. Lékaři u zpěvačky zjistili nezhoubný nádor poté, co si nahmatala bulku. Loni se při pravidelné kontrole ukázalo, že se nemoc vrátila a výsledky tentokrát odhalily rakovinu. Slováčková podstoupila operaci a sérii chemoterapií. Nyní prochází další fází léčby.