Desítky copánků a výstřih, který bere dech: Česká kytaristka přišla kvůli koroně o koncert po boku Lennyho Kravitze

"Natáčím i roli ve filmu, kde hraju vlastně samu sebe. Muzikantku, která hraje na ulici a vybírá peníze do futrálu od kytary," upřesnila své působení ve snímku Tomáše Magnuska Stáří není pro sraby, kde se objeví vedle legend jako Rudolf Hrušínský, Luděk Sobota nebo Jan Přeučil.

Na párty na terase Tančícího domu, kam přišla jako první a vyfikla se do sexy modelu s pořádným dekoltem, prozradila, že i po hudební stránce se jí daří. Vystupuje teď s kapelami Monkey Business a Vohnout. "Mrzí mě jen to, že jsem kvůli koroně přišla o koncert s Lennym Kravitzem. Sedm let jsem si to přála, a už to vypadalo, že by to klaplo," svěřila.

"Ale teď hlavně vydávám svoji trilogii, jsou to takové tři klipy o Electric Lady, ovšem je to tak velká produkce, že jsou to vlastně filmy," pochlubila se ještě. ■