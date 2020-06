Tahle kočka je objev Jaromíra Jágra: Podívejte se na krásnou Dominiku na modelingových snímcích

Jaromír Jágr a modelka Dominika B. Foto: Martin Hykl, David Kundrát/ Czech News Center / CNC, Profimedia.cz

Pracovala především v Asii - Číně a Koreji, ale také v modelingové Mekce módy Itálii, konkrétně v Miláně.

Podívejte se, jak to Dominice sekne na profesionálních fotkách! Umí být něžnou kráskou i atraktivní sexy dračicí.

Přiznala, že v Asii se dají vydělat velmi dobré peníze, ale práce je tam mnohem náročnější než třeba v Itálii.

Sama zároveň před lety prozradila, že modeling pro ni není budoucnost. "Za 10 let bych už nejspíš ráda plánovala rodinu a někde se usadila. Modeling rozhodně není to, na co bych do budoucna spoléhala. Mám své plány, které si ale zatím nechávám pro sebe,“ prozradila webu Ask.fm. ■