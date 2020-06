Selena, nebo Inna? Brunetku, která Jágra doprovázela ve Špindlu, připodobňují ke slavné zpěvačce i hokejistově ex

Jaromír Jágr s modelkou Dominikou v Krkonoších Foto: Martin Hykl, David Kundrát/ Czech News Center / CNC, Profimedia.cz

Už v minulosti jedna z Dominičiných fanynek upozornila, že je modelka výrazně podobná zpěvačce Seleně Gomez (27), jiní v ní vidí dvojnici moderátorky Inny Puhajkové (34), která byla Jágrovou partnerkou dlouhých šest let, rozešli se v roce 2012. Posouzení necháme na vás.

Dominika B. za sebou má nezanedbatelné modelingové zkušenosti, se kterými začala jako teenagerka, když v 16 letech poslala fotky do agentury. Chtěla dle svých slov vyzkoušet něco nového. A dle výčtu světových metropolí, do nichž pracovně zavítala, např. do Soulu, Tchaj-peje, Šanghaje nebo Milána, se jí v tomto směru zadařilo.

Už tehdy ale uvedla, že modeling není to, na co by do budoucna spoléhala. Konkrétní ale ve svých plánech nebyla. ■