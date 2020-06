Nový objev Jaromíra Jágra: Kdy by chtěla kráska založit rodinu a co dělá s vydělanými penězi?

Jaromír Jágr s pohlednou Dominikou Profimedia.cz

Pravdou je, že Jágr si potrpí na mladší krásky a většinou se jedná o modelky. Však také chodil s Ivou Kubelkovou (43), Innou Puhajkovou (34) či naposledy Veronikou Kopřivovou (29), jež patřila k finalistkám Miss.

I Jágrův poslední objev Dominika B. (26) začínala jako modelka. Na modeling se vrhla coby patnáctiletá dívka a procestovala celý svět. Vydělala si i slušné peníze, takže rozhodně nespoléhala na to, že sbalí bohatého frajera jako celá řada zlatokopek.

Modelingem si vydělávala v Číně, Itálii i Koreji. A co dělala s vydělanými penězi? „Hrozně se snažím šetřit, právě proto, abych mohla investovat. Ale pořád mi to nějak nevychází a většinu peněz stejně utratím,“ řekla před lety webu Ask.fm.

Kráska také prozradila, že modeling rozhodně není její životní meta. „Za 10 let bych už nejspíš ráda plánovala rodinu a někde se usadila. Modeling rozhodně není to, na co bych do budoucna spoléhala. Mám své plány, které si ale zatím nechávám pro sebe,“ prozradila tajemně kráska.

Kdyby se řídila přesně podle svých plánů, už by teď pomalu měla zakládat rodinu. Názory se ale samozřejmě vyvíjí a Dominika je stále mladá slečna, jež má na rodinu spoustu času.

Jaromír Jágr se tak zřejmě nemusí bát, že ho kladenská kráska bude chtít za každou cenu udělat poprvé otcem. Jakmile Dominika zjistila, že byla ve Špindlerově Mlýně vyfocena po boku Jágra, smazala své účty na sociálních sítích, a to včetně toho profesního.

Z ní se podařilo zjistit, že v minulosti pracovala také jako VIP manažerka jednoho hudebního klubu v centru Prahy. Žádná vydržovaná slečinka to tedy nikdy nebyla. A to by Jágrovi mohlo imponovat. ■