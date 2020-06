Co řekla na nový Jágrův objev jeho další ex? Po Veronice Kopřivové promluvila i Inna Puhajková

Jaromír Jágr chodil s Innou Puhajkovou šest let. Profimedia.cz

Šestadvacetiletá kráska Dominika B., jež s Jágrem na horách strávila noc v hotelu, jako by jí z oka vypadla.

S Innou se Jaromír dal dohromady ještě coby blondýnkou, během vztahu se ale nechala přebarvit a brunetkou již zůstala. Chodili spolu celkem šest let, ale v roce 2012 se rozešli.

Stejně jako Dominika začínala Inna jako modelka. Světu šoubyznysu také neznámá. Jaromír si po Ivě Kubelkové (43) a Andree Verešové (39) dál potrpěl na modelky, ale vybíral už krásky, které neplnily stránky bulvárních médií. Naposledy například chodil s Veronikou Kopřivovou.

A co říká Inna na Jardův nový objev? "Pokud je to vážné, tak mu/jim přeji hodně štěstí. Víc se k tomu vyjadřovat nechci. Myslím si, že mi to po takové době nepřísluší ani komentovat," řekla Super.cz Inna. ■