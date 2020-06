Sporťák Hrdlička ukázal fotku s dcerkou Lindou: Roztomilé holčičce napsal ke snímku dojemný vzkaz

Michal Hrdlička s dcerou Lindou Foto: Instagram M. Hrdličky

Jak jinak by mohl Michal Hrdlička (31) trávit Den otců než se svou jedinou dcerkou Lindou (5)? Roztomilou blondýnku, která je celá maminka, má s Lucií Borhyovou (42). Vyrazili si spolu na ryby a při té příležitosti se zvěčnili. Protože on ani moderátorka z Televizních novin nechtějí děti vystavovat na odiv veřejnosti, holčičku vyfotil otočenou z profilu, aby jí nebylo vidět do tváře. Ke snímku ale připsal dojemné vyznání, které fanoušky rozněžnilo.