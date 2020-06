V bikinách vstříc teplu: Lucie Borhyová přivítala léto stylově

Lucie Borhyová Foto: Instagram L. Borhyové

I když to tak venku nepůsobí, začalo astronomické léto. Lucie Borhyová (42) do něj skočila rovnýma nohama, alespoň tedy symbolicky.

Letní čas moderátorka připomněla archivní fotkou z dovolené, na níž v bikinách běží do moře. „Tak jsme včera skočili do léta, i když to víkendové počasí na to moc nevypadá. Užijte si ale krásné letní dny za jakéhokoliv počasí!“ popřála fanouškům stálice Televizních novin.

Ta se i během karantény věnovala cvičení, ne ve fitku, jak byla zvyklá, protože ta byla zavřená, ale doma. „Cvičím u televize, přidávají se i děti a máme to jako druh zpestření a zábavy. Docela se u toho zasmějeme,“ řekla Super.cz máma syna Lucase a dcery Lindy s tím, že bez pohybu by to nešlo. Do plavek je tak připravená, pokud by se rozhodla odjet do zahraničí.

A pokud ne, i u nás je co objevovat, na výlety po krásách českých luhů a hájů ostatně Lucie vyráží pravidelně. ■