Míša Maurerová sdílela na Den otců krásnou vzpomínku: První slova, která její partner řekl právě narozené dceři

Michaela Maurerová Michaela Feuereislová

Tamara Klusová sdílela snímek z dětství, Sandra Pospíšilová ze svatby, kdy ji táta vedl k oltáři, a Michaela Maurerová, Jasmina Alagič nebo Monika Absolonová věnovaly přání svým partnerům.

„Když se Emma narodila a její tatínek ji poprvé (skoro posvátně) držel v náručí, tak první, co jí celej dojatej řekl, bylo: ‚Až budeš velká, koupím ti kabelku‘. (Ani nemusela moc vyrůst a už ji má. Kabelku ve tvaru pejska, které tak miluje). Ležela jsem tam, smála se a plakala z toho štěstí, co se nám narodilo, a doufala, že ta něha a láska, kterou vidím v jeho očích, mu už navždycky zůstane. Zůstala! A pořád roste. Emma má nejlepšího tatínka, jakého si jenom holčička může přát. Takovýho tátu bych přála všem dětem!“ vzdala Michaela Maurerová (40) hold partnerovi.

„Tak už nám ho ukaž,“ reagovala vtipně její kolegyně Monika Zoubková v narážce na fakt, že Míša podobu svého muže nezveřejňuje. Ani tentokrát neudělala výjimku.

Sandra Pospíšilová (34) tatínkovi Ivanovi děkovala za to, že ji naučil jít si za svými sny, a že i když se jí leckdy zdál přísný, dnes je za to ráda.

„A nikdy nezapomenu, jak jsi musel tvrdě a dlouho pracovat, abychom se měli dobře a mohl jsi nás vzít třeba na dovolenou. A ani na to, jak úžasný jsi byl v den naší svatby a se vším mi pomohl, když jsem nestíhala. Jsi skvělý tatinek i dědeček. Děkuji, mám tě moc ráda,“ napsala.

Monika Absolonová (43) uvedla, že být rodičem je velká zodpovědnost a že je ráda, že její dva synové mají oporu jak v ní, tak v otci Tomášovi Hornovi.

„Alespoň do určitého věku jsou rodiče středobod a v dospělosti pocit zázemí v zádech. Vím, jak je to důležité. Pro mě a bráchu byla vždycky jistota jen mamka. A proto jsem šťastná a denně děkuju za to, že máme kluky s Tomášem. Některé věci jsem nikdy nezažila, a tak jsem šťastná, že je zažívají moji kluci,“ napsala zpěvačka.

Jasmina Alagič (30) partnerovi Rytmusovi popřála fotkou, na které se mazlí se synem Sanelem. Ten prý tátu naprosto zbožňuje - a ona zrovna tak.

„Ten pocit, který dává, je něco, co nikdo nikdy nenahradí. Pocit nekonečné lásky, bezstarostného štěstí a bezpečí,“ uvedla.

Tamara Klusová (32) sdílela archivní snímek a všem tatínkům mimo jiné popřála, aby cítili, jak důležití v životě svých dětí i žen jsou.