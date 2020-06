Jaromír Jágr po boku krásné brunetky: Kdo je dívka, která mu ve Špindlu dělala společnost?

Jaromír Jágr se objevil ve Špindlerově Mlýně ve společnosti pohledné brunetky. Foto: Martin Hykl, David Kundrát/Czech News Center/CNC, Profimedia.cz

Jen v poslední době byl Jaromír Jágr (48) spojován hned se dvěma ženami, a to s Elizabeth Kopeckou, a dokonce i s Evou Perkausovou. Začínající zpěvačka i sexy moderátorka však tyto fámy popřely. O víkendu pak byl slavný hokejista viděn v Krkonoších v doprovodu úplně jiné ženy.

Jágr se objevil ve Špindlerově Mlýně ve společnosti pohledné brunetky. Má jít o šestadvacetiletou Dominiku B., modelku se zkušenostmi z Číny, Koreje, Istanbulu nebo Milána.

S modelingem tato 173 cm vysoká hnědovláska začala už jako náctiletá, poté co sama poslala fotky do agentury, dle svých slov proto, aby vyzkoušela něco nového. To se jí povedlo. A v modelingu si uměla vydělat slušné peníze.

"Nejlépe platí asi v Číně, ale tam si to fakt odmakáš. Když máš štěstí třeba v Miláně, tam si vyděláš za jednu práci to, co v Číně za dva měsíce, ale zas v Miláně je obrovská konkurence," řekla před časem webu ask.fm Dominika.

V českém Aspenu, jak se Špindlu říká, Dominika Jaromíra doprovodila na schůzku s přáteli, podle Blesku pak spolu odjeli do stejného hotelu.

Jágrovou zatím poslední oficiální partnerkou byla Veronika Kopřivová. Rozešli se loni. ■