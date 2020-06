Jágrovi dělala ve Špindlu doprovod mladá modelka. Téma „Jardova holka“ nepřestává fanoušky zajímat

Fanoušci Jaromíra Jágra milují. A tak se zajímají. Michaela Feuereislová

To je ostatně úděl všech celosvětových hvězd, jíž Jágr bezesporu je, navíc nejslavnější (český) starý mládenec. S globální popularitou přichází enormní zájem nejen o profesní záležitosti, ale i o ty soukromé.

V poslední době tak byl Jágr spojován hned s několika ženami.

Spekulace o románku s tenistkou Danielou Hantuchovou před půl rokem neunikly ani bookmakerům a na kolegovo konto si v této souvislosti zažertoval i Tomáš Plekanec, jenž má sám za partnerku tenistku Lucii Šafářovou.

Dále se psalo o zpěvačce Elizabeth Kopecké, která uvedla, že jsou s Jaromírem jen kamarádi. A po nedávném rozhovoru s Evou Perkausovou pro Showtime začali někteří diváci spekulovat, jestli právě ona nemá k hokejistovi blízko... Eva je rychle odkázala do patřičných mezí.

Stačí opravdu málo, v podstatě se jen vedle někoho objevit.

To se stalo i před pár dny ve Špindlerově Mlýně, kde Jágrovi dělala společnost modelka Dominika B., která jej doprovodila na schůzku s přáteli. O tom, jaké vztahy mezi nimi panují, oba svorně mlčí.

Jágr své soukromí obvykle nekomentuje. Výjimku udělal v případě rozchodu s poslední přítelkyní Veronikou, a to až po několika měsících a poté, co modelka odjela na dovolenou s novým partnerem. „S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat, co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,“ napsal tehdy Jágr. A toho se drží i dál.

Jágra celý život provázejí krásné ženy. V minulosti hokejista dlouhodobě žil s modelkou Ivou Kubelkovou, moderátorkou Nicol Lenertovou, modelkou Andreou Verešovou a modelkou a později moderátorkou Innou Puhajkovou. ■