Sbohem, strýčku. Úmrtí představitele Bilba Pytlíka kolegy zasáhlo. Vzpomínají Frodo, Legolas i Smíšek

Na významného filmového i divadelního herce zavzpomínali i kolegové ze slavné trilogie, představitelé Froda Pytlíka a Legolase Elijah Wood a Orlando Bloom.

„Dnes jsme ztratili legendu. Ve filmu Pán prstenů hrál jednu z nejmenších postav, ale pro mě to bude vždycky gigant,“ napsal Bloom.

„Je mi tak smutno, když slyším, že jedinečný a brilantní sir Ian Holm zemřel. Sbohem, strýčku,“ uvedl s odkazem na jejich postavy Wood.

So sad to hear that the singular, brilliant and vibrant, Sir Ian Holm has passed. Farewell, uncle. pic.twitter.com/q9RBKT3hBC