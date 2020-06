Do porodu už to nestihnou: Petr Nedvěd má ale o svatbě s krásnou modelkou jasnou představu

Už přemýšlí o druhé svatbě. Hned tak ale hlavu do chomoutu nestrčí. Super.cz

Dvojice prý nic nechtěla uspěchat. „Nechtěli jsme to šít horkou jehlou. Ve finále by si to v těhotenství neužila Nikča, a ani já. Kdyby se svatba konala hned po porodu, tak by z toho neměla nic zase Naomi. Se svatbou tedy počkáme,“ říká Nedvěd.

Sympatický hokejový útočník má teď jiné priority. „Svatba teď pro nás není to nejdůležitější. Nejdůležitější je pro nás Naomi. Rádi bychom i ji pak zapojili, takže k tomu dojde nejdřív za tři čtyři roky,“ popisuje bývalý profesionální hokejista svou zidealizovanou představu o druhé svatbě.

Ta první se uskutečnila ve velkém stylu v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě v roce 2004, kdy si hokejový útočník bral supermodelku Veroniku Vařekovou. K rozvodu došlo o dva roky později. ■