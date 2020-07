Vezme si z něj příklad i Jágr? Známý hokejový playboy (48) se poprvé těší na roli tatínka

Na prahu padesátky prý konečně dospěl. Super.cz

„Aby člověk nebyl ve čtyřiceti osmi letech připravený,“ říká Nedvěd. Ten má za sebou hvězdnou hokejovou kariéru v NHL. A stejně jako Jaromír Jágr, odkládal potomstvo na neurčito, což se brzy změní. Nedvěd si je vědom toho, že v době, kdy byl na vrcholu, by se nemohl věnovat rodině tak, jak by si představoval.

„Dal jsem si na čas a jsem za to rád. Budu se moct holčičce i svojí partnerce Nicole věnovat na sto procent. V NHL to bylo časově náročné a pracovní zápřah tam byl obrovský,“ říká Petr a jedním dechem dodává: „Co si budeme povídat. Asi by bylo divné, kdybych v osmačtyřiceti letech přemýšlel stejně jako ve dvaceti. I když si někdy připadám jako teenager, ne tedy vzhledově. (smích). Ale přece jen se dnes na svět koukám jinýma očima.“

Petr Nedvěd byl už v minulosti jednou ženatý, a to se supermodelkou Veronikou Vařekovou, kterou si bral v roce 2004 a o dva roky později se rozvedli. Následně prožil několik vztahů. Několikrát se dal dohromady a opět rozešel s kontroverzní kráskou Veronikou Kovaříkovou. Až s mladičkou modelkou Nicole Volfovou našel ten správný vnitřní klid a založil s ní rodinu. ■