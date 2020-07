Nedvědovo první dítě nedostane automaticky americký pas. Hokejista prozradil, proč jeho partnerka bude rodit v Česku

Nebudou mít malou Američanku. Super.cz

Už mnoho let pendluje Petr Nedvěd mezi svými dvěma domovy. Bývalý úspěšný hokejista NHL a nynější generální manažer hokejové reprezentace vlastní luxusní byt s výhledem na oceán v Miami a nedávno se přestěhoval do luxusního bytu v rezidenci na Smetanově nábřeží, odkud se dívá na Karlův most.