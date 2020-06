Muzikálová hvězda si nechala přišít uši. Poprvé po plastice ukázala výsledek

Elis Ochmanová Super.cz

Elis přiznala, že první dny po operaci měla bolesti, ty už odezněly. "Bolesti byly asi dva dny. Ale nebylo to tak hrozné jako po operaci prsou, kterou mám také za sebou. Tímto na dlouhou dobu s plastikami končím," uvedla na konkurzu muzikálu Robinson Crusoe v Divadle Na Maninách.

Elis už má svoji roli jistou. Ztvární životní lásku Robinsona, kterého si zahraje Dan Hůlka. Její skoro manžel prý žárlit nemusí. "S Danem jsme spolu hráli už v Sibyle. Už se známe. A s partnerem to máme doma dobře nastavené. Ví, že to je práce," vysvětluje.

Elis už v divadlech získává především hlavní role. Momentálně hraje v Čarodějce, v Kvítku mandragory, v muzikálu Krysař, připravuje se na roli v muzikálu Cikáni jdou do nebe a v listopadu ji čeká premiéra Robinsona Crusoea. "Je to krásný pocit. Letos je to 10 let, co jsem v Praze. Cesta to byla dlouhá, místy trnitá, ale stojí to za to. Užívám si to," dodala. ■