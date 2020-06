Exhokejista Petr Nedvěd se těší na první dítě: S krásnou partnerkou prozradili pohlaví miminka i jméno

Nedvěd a jeho krásná přítelkyně se rozpovídali o miminku. Super.cz

Petr a Nicole prozradili i jméno, které pro dcerku vybrali. „Když jsme ještě nevěděli pohlaví miminka, tak jsme měli vybrané jméno Petr pro kluka a Nicole pro holčičku. Po nějaké době ale přišla Nikča s tím, že by se jí víc líbilo jméno Naomi, a to jsem jen kvitoval. Taky se mi víc líbí. Je to podle mě mnohem zajímavější,“ uvedl Nedvěd.

Dvojice žije v luxusním zrekonstruovaném bytě na pražském Smetanově nábřeží u Vltavy. Zajímalo nás, jestli zde má Naomi už zařízení pokojíček. „Ano, všechno je připravené,“ uvedla s úsměvem modelka.

Pár na akci pózoval se dvěma kočárky, což trochu svádělo k otázce na dvojčata. Tuhle možnost ale se smíchem vyloučili. Na pověru, že by vozítko nemělo být do porodu pod střechou, nevěří. „Nechtěli jsme mít doma kočárek hned v prvních měsících. Ale jelikož už se vším finišujeme, tak si ho ještě před porodem domů přivezeme,“ uvedl Petr Nedvěd. ■