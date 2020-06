Tohle prožívá těhotná Konvičková každé ráno: Snoubenec se s ní něžně loučí

Šťastné období. Foto: Instagram M. Konvičkové

Zpěvačka si ale i tak dokáže najít čas na příjemné chvíle. S některými radostnými momenty se ráda podělí prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram.

Naposledy zveřejnila fotku, na které se s ní partner loučí před odchodem do práce polibkem na bříško.

„Pusa na pupík a hurá do práce. Miluju ta rána. Otevřeš oči, kopne tě v bříšku, usměješ se, vidíš sexy chlapa v uniformě, co víc si přát. Ať to období nikdy neskončí,“ komentovala fotku bývalá účastnice SuperStar. ■