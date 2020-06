12 fotek rockera Josefa Vojtka, který slaví narozeniny: Jak se za poslední roky změnil a co mu kolegové přejí?

Josef Vojtek Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Zpěvák Josef Vojtek (55) slaví půlkulaté narozeniny. Vyučil se jako opravář telefonů, ale není snad nikdo, kdo by neznal jeho charakteristickou a nezaměnitelnou barvu hlasu. Frontmana skupiny Kabát vídáme pravidelně na koncertních pódiích a na svém kontě má nespočet muzikálových rolí. Super.cz oslovil několik zpěvákových kolegů, kteří mu k jeho dnešním narozeninám poslali přání.

„Pepu mám strašně moc rád. Je velmi kamarádský a je to velký profík. Vždy když se zkouší nový muzikál, přijde naprosto připraven a je na něj velký spoleh. Nikdy nezrušil žádné představení a vždy zazpívá naprosto bravurně. Je mi velkou ctí s ním spolupracovat. Přeji mu k těm dvěma pětkám vše dobré, dlouhověkost, a hlavně ať mu to stále tak skvěle zpívá,“ přál Michal David, v jehož muzikálech oslavenec účinkuje.

„Pepovi přeji hodně zdraví, samozřejmě. Ať se můžeme spolu alternovat dalších 55 let v divadlech,“ napsal Marián Vojtko, který se se zpěvákem střídá například v muzikálech Muž se železnou maskou nebo Angelika.

„Milý Pepo, Ty něžný “Bandito di Praga”, přeji Ti k narozeninám jenom to nejlepší, ať Tě život baví a je to stále šťastná jízda nejen do Země plné trpaslíků,“ popřála Leona Machálková.

„Pepovi přeji všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, a ať ti to šlape i s Kabátama, a dalších pětapade," gratuloval i Petr Kolář.

Zpěvák Pepa Vojtek je otcem 5 dětí. Z prvního manželství má syna Josefa, s kolegyní a bývalou partnerkou Sabinou Laurinovou má dceru Valentýnu. S někdejší tanečnicí Libuškou Rohlíčkovou má syna Matyáše a se současnou ženou Jovankou Vojtkovou syny Adama a Bertíka.

Rocker je také velkým příznivcem tetování, které zdobí v hojné míře jeho tělo. Podívejte se v naší galerii, jak se za poslední roky známý zpěvák změnil. ■