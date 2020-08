Brzy oslaví rok od svatby, líbánky ale ještě nestihli: Místo dovolené si muzikálový pár pořídil nový domov

Peter Pecha Super.cz

„Měli jsme spíš předsvatební cestu, když jsme před svatbou byli na dovolené. Jediné, co jsme stihli absolvovat, byl víkend do Budapešti, kde jsme strávili prodloužený víkend, takže to byly vlastně jediné líbánky, které jsme absolvovali,“ prozradil Peter Pecha na koncertě v Divadle Broadway.

Svatbu už má muzikálový zpěvák za sebou, a tak se nabízela otázka, zda neplánuje postavit dům nebo zplodit syna. „Posouváme náš vztah dál každým dnem. My jsme si pořídili rodinný domek za Prahou. Zatím pořád žijeme v Praze a jezdíme tam za relaxem, ale ten domeček už tam je. Nezasadil jsem strom, ale na zahradě zatím mátu,“ svěřil Peter s tím, že těžké práce na domě ho naštěstí minou.

„Je to po rekonstrukci, takže co se rekonstrukce týká, tak spíš nějaké vizuální věci na zahradě, nábytek si tam zařizujeme vlastní, protože to bylo prázdné, takže spíš už jen takové designové věci,“ dodal zpěvák. ■