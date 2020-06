Jiří Mádl trénuje na roli otce: Ve filmu mu miminko hodí na krk Tereza Ramba

Jiří Mádl si zahraje ve filmu podle knihy Dominika Landsmana Deníček moderního fotra. Foto: Vojtěch Resler

Ve filmu se nastávající rodiče dohodnou, že péči o potomka zvládne tatínek, protože maminka svým výdělkem dokáže zabezpečit rodinu lépe. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití.

Deníček moderního fotra je celovečerním režijním debutem Jana Haluzy, který je zároveň i autorem scénáře. „Na nabídku režírovat Deníček moderního fotra jsem reagoval podmínkou, že si chci scénář napsat sám podle sebe, abych do něj mohl otisknout právě své osobní pocity a prožitky z otcovství, a producent Ludvík Mareček mi v tomto dal až překvapivou svobodu,“ říká Jan Haluza.

I když autor sám psal z vlastní zkušenosti, i on své zážitky má. „Měl jsem doma půlroční miminko – prvního z mých dvou synů, takže to téma pro mě bylo osobní a velmi čerstvé. Díky tomu, že hodně pracuji z domu, mohl jsem být u toho asi víc, než bývá většina normálně pracujících chlapů, a mimo jiné jsem zjistil, že pojem mateřská dovolená je nejspíš míněn jako hodně krutý sarkasmus. Jakkoliv je ten film z velké části o trampotách tatínka uvězněného v bytě s malým ďáblíkem, mnohem důležitější je, že je to o lásce v té nejčistší podobě,“ míní Haluza.

Na natáčení se těší i oba hlavní herečtí představitelé. "Nejen proto, že se po delší době potkám na place s mým skoro bratrem Jiřím Mádlem, kterého poslední roky vídám spíš u nás na podlaze v kuchyni, jak jí nějaké dobroty a hraje si se Sluncem, ale právě také proto, že jsem čerstvá maminka a téma je mi blízké. Jan Haluza, režisér snímku, je shodou okolností manželem jedné z mých nejbližších přítelkyň, těším se tedy na rodinný tým a doufám, že si společné léto všichni užijeme,“ říká Tereza Ramba.

„Na Rambici se těšim. Milujeme se léta a máme k sobě neskutečně blízko. Je pravda, že od tý doby, co se z ní stal kojící John Lennon Instagramu, jsme spolu netočili. Ale ono se to nezapomíná. S Terkou je to jako jízda na kole. Jízda na dvojkole, abych byl úplně přesnej,“ souhlasí Jiří Mádl.

Kniha Deníček moderního fotra vznikla na základě úspěšného blogu, který spisovatel Dominik Landsman založil s příchodem prvního dítěte. Po vydání v roce 2014 se stala bestsellerem a dočkala se dalších pokračování. ■