Sympatický Jenda z Peče celá země profesi kvůli pořadu nezměnil. Podařilo se mu splnit si životní přání

Jan Jirka Foto: Česká televize

„Domníval jsem se, že se po soutěži nic nezmění, ale změnilo se hodně. Lidi na ulici mě poznávají, jsou na mě teď milejší,“ říká Honza, který pocítil i praktické výhody pomíjivé televizní slávy. „Osobně jsem například během pandemie nezažil nedostatek mouky, protože v obchodě se pro mě vždy nějaká našla. Přibylo mi hodně práce, sociální sítě a spousty dalších projektů. Třeba jen prezentace na Instagramu mi zabere hodně času,“ říká soutěžící, kterému v kulinářském pořadu neřekli jinak než Jenda. Úspěšný kadeřník si zvyká na roli influencera.

Během svého působení v televizní show se nechal slyšet, že jeho největším životním cílem je najít životního partnera. To se amatérskému cukráři nejspíš podařilo. „Přišel nový vztah, který mi zabere hodně času, péče a pozornosti. Jen to u nás občas doma drhne kvůli mojí zaneprázdněnosti,“ krčí rameny a jedním dechem dodává: „Práce v salonu je pro mě nejdůležitější, ale musím ji doplnit občas nějakým natáčením, focením a podobně.“

Jirka zatím není připraven na to, že by vyměnil kadeřnické nůžky za cukrářskou zástěru. „Stále nejsem profesionální cukrář, takže bych se určitě do výrobny nikdy postavit nemohl. Ale momentálně jednám s jednou nově vznikající kavárnou o aplikaci mého konceptu. Pekly by se tam pouze moje receptury a celá myšlenka by byla postavená na mně. Kdyby to vyšlo, tak bych byl moc šťastný. Mohl bych se setkávat s fanoušky, kteří mi často píší a dotazují se, kde by mohli ochutnat moje výrobky,“ říká s nadšením rodák z Červeného Kostelce u Náchoda, který hodlá své fanoušky brzy potěšit na internetu tutoriály a na podzim školením pečení. ■