Platili jí balíky peněz, aby zůstala obézní: Komička shodila 18 kilo a promluvila o procesu hubnutí

Proměna Rebel Wilson je znát. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Není to tak, že bych chtěla zhubnout, protože se chci dostat na vysněnou váhu. Je to spíš o psychice. Snažím se vypořádat s tím, proč jsem se přejídala. Měla jsem práci, kde mi platili za to, abych tloustla. To s vaší psychikou hodně zamává,“ rozpovídala se v rozhovoru pro The Sun.

Začátkem roku fanouškům na sociálních sítích sdělila, že pro ni 2020 bude rokem zdraví. Zatím Wilson shodila 18 kilogramů a vypadá skvěle. A i nadále pokračuje ve cvičení a zdravé stravě. Rozhodně se ale nebojí, že by kvůli hubnutí přišla o pracovní příležitosti.

Zatímco promuje novou show LOL: Last One Laughing, přiznala, že má občas potíže s potlačením přejídání. Obzvlášť, když je ve stresu. „Nepracuji jenom na své fyzičce, ale i na emoční stránce. Jsem tak trochu emocionální jedlík, takže pracuji se svou myslí. Zatím to jde dobře. Doufejme, že ke konci pandemie koronaviru budu mít vysekané svaly,“ nechala se slyšet v australské rádiové show Fitzy and Wippa. ■