Jakub Prachař apeluje na muže: Neukazujte doma, že všechno umíte. A jak to bylo s mamahotelem?

Jakub Prachař v pořadu Máme rádi Česko Video: FTV Prima

Své soukromí sice Jakub Prachař (36) nekomentuje, ale před kamerou se nebojí sám ze sebe si vystřelit, a to včetně osobního života. Jako při natáčení pořadu Máme rádi Česko na téma domácích prací. „Já teď bydlím u mámy, takže za mě všechno dělá ona,“ odpověděl Jakub na dotaz moderátora Libora Boučka (39), jaké práce doma vykonává.

Díl, který televize odvysílá v pátek, se natáčel v listopadu.

Jinak prý Prachař zvládá všechno, ale přiznávat to nedoporučuje. „Můj základní problém byl, že jsem moc rychle ukázal, že všechno umím. Chtěl bych tak apelovat na všechny muže, je to věc, která se neukazuje, a když, tak jen v těch krajních možnostech. Nikdy neukazovat. Protože pak se to po nich chce,“ usmíval se.

Bouček se k žertu přidal a řekl, že on sám doma často leží na kanapi. „Ale je pravda, že už za sebou mám dva rozvody, takže to taky není cesta,“ smál se.

Prachařovo jméno se v posledních dnech skloňovalo v souvislosti s rozchodem s modelkou Denisou Dvořákovou. Dohromady se dali na posledním finále Schwarzkopf Elite Model Look, Jakub jej moderoval a Denisa v soutěži figurovala v roli ambasadorky. Podle slov společného kamaráda se měli rozejít před „pár týdny“. ■