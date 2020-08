Vymění mikrofon za kulovnici? Hezoun Honza Kopečný chce jít v rodinných šlépějích a být myslivec

Honza Kopečný Super.cz

„Na léto zůstávám v české kotlině a myslím, že tady těch hezkých míst je spousta, vyrazíme třeba na čundr. A myslím, že si to moře vynahradíme třeba příští rok,“ svěřil se před koncertem v Divadle Broadway zpěvák. „Naskočíme do vlaku, neřešíme kam, v průběhu cesty si řekneme, že vystoupíme a jdeme, nemáme stany, spíme pod širákem, vaříme si, co se dá, třeba i čaj z jehličí a máme to vyloženě trampské, takže stany a vychytávky nemáme a jdeme si přírodu užít,“ prozradil Super.cz Honza, který si po pauze zazpíval po boku svých kolegů Pepy Vágnera, Petera Pechy a Petra Ryšavého.

Jak sám přiznal, k přírodě má kladný vztah, a to už od dětství. „Odmalička mám k tomu vztah a baví mě chodit do lesa, ale nemám žádný zbrojní průkaz, takže jít lovit bych nemohl, neměl bych to čím trefit, ale už na něm pracuji, takže to časem dopadne,“ svěřil se Kopečný s tím, že by chtěl zbrojní průkaz a věnovat se myslivosti. „Myslím si, že je to potřeba, spousta lidí má na myslivost kritický pohled, ale myslím si, že kdyby nebylo myslivců, tak by zvířata mnohem víc trpěla,“ svěřil se Honza s tím, že tak půjde v rodinných šlépějích.

„Děda, praděda i otec, všichni se tomu věnují, takže říkám, že k tomu mám blízko, ale myslím, že než něco trefím, uplyne dlouhá doba, střílím dobře, ale živý terč není to, co by mě lákalo, ale mě spíš baví proces toho všeho a být v přírodě,“ dodal zpěvák, který je rád, že se vrací do práce, po prázdninách ho prý čeká nabitý program. „Plánuje se muzikál Kat Mydlář a opráší se všechny muzikály, ve kterých hraji, Čas růží, Děti ráje, je toho spousta a vše z května se přesunulo na podzim,“ dodal. ■