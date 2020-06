Bývalá sexbomba Mesarošová ukázala roztomilé foto se synem: Ve vířivce poodhalila i bujné vnady

Dominika Mesarošová se synem Foto: Instagram D. Mesarošové

Časy, kdy byla Dominika Mesarošová (34) rebelkou známou pro svůj dekolt a modelkou spodního prádla, jsou dávno pryč. Budou to dva roky, co se stala maminkou na plný úvazek. A novou životní roli si patřičně užívá. To dokazují i její sociální sítě, na kterých místo sexy fotek a svůdných póz častěji prezentuje snímky se synem a partnerem. Stejně jako nyní, kdy ukázala, jak její ratolest roste před očima.