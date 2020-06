Pláč, únava i neskutečné štěstí: Monika Bagárová ukázala rozkošný snímek s malou dcerkou a popsala své pocity

Monika Bagárová s malou dcerkou Foto: Instagram M. Bagárové

Na krásné fotce, kde Monika spí vedle miminka, ji zvěčnil pyšný tatínek Machmud. O svých pocitech z prvních týdnů mateřství se Bagárová podělila se svými fanoušky.

„Náročný ale neskutečně nádherný. Ještě před chvílí byla v bříšku a já si představovala, jak ta naše Ruminka bude asi vypadat, jaká bude, jak to vše budeme zvládat, jestli budu dobrá máma, a hlavně jsem se každý den modlila za to, aby byla zdravá, protože to je nejdůležitější,“ napsala Bagárová, jež září štěstím.

„Teď už to bude skoro měsíc, co je mezi námi, a já prožívám nejkrásnější životní období. Je to láska nebeská. Jooo, a ještě jedna věc, pořád brečím a někdy jen tak. Pamatujte, dítě spí, vy spíte,“ shrnula své dojmy zpěvačka ze SuperStar. ■