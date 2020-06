Jakub Kohák popsal, jak si představuje ideální ženu. Znáte někdo takovou?

Herec mimo jiné prozradil, jestli má v plánu svatbu nebo dalšího potomka. Super.cz

Na slavnostním otevření nového pool baru v pražském aquaparku zvolil místo obyčejných plavek surfařský outfit a společnost mu dělala sexy Eliška Bučková (30). Jeho životní partnerka Barbora ho do společnosti příliš často nedoprovází.

„Ona se zříká společnosti, nemá ráda publicitu, je ráda v ústraní a vůbec nemá ráda moje producírování. Je to takhle v pořádku a je to tak, jak má být, sláva hurá,“ řekl Jakub, který má s přítelkyní dva syny Jana (9) a Wolfganga (4). Svatbu ani dalšího potomka zatím neplánují. „Nejsme sezdáni, nemáme kroužek. Svatba je drahá, šetřím na ni. Kdyby mi někdo chtěl zaplatit svatbu, to by bylo.“

Když padla otázka na ženskou krásu a jeho preference, dalo se očekávat, že odpověď bude opět stát za to. „Vizáž u žen mě nezajímá, důležité je, aby byla povolná, měla dost peněz a nebyla náročná. Ideálně, že bych ji třeba nikdy neviděl, to by se mi líbilo,“ odvětil s humorem sobě vlastním. ■