Eliška Bučková nám ukázala opálené tělo v bikinách: Mám váhu, kterou jsem neměla asi 8 let, říká

Eliška Bučková Super.cz

„Poprvé v životě makám každý den a po skončení nouzového stavu jsem zapojila ještě běhání, takže od pondělí do pátku každé ráno běhám,“ svěřila se nám modelka v aquaparku při otevření nového pool baru, kde ukázala opálené tělo v plavkách.

Strach, že by z častých tréninků mohla zhubnout, nemá, protože se jí prý naopak daří přibírat. „Paradoxně mám váhu, kterou jsem neměla asi 8 let, něco jsem přibrala, ale mám stejnou konfekční velikost. Takže to vypadá nadějně, že se ty svaly přece jenom pomaličku začínají rýsovat,“ směje se brunetka.

Ke cvičení přidala i pestrý jídelníček, vyhýbat se ale musí mléčným produktům. „Jím zdravě, díky bohu mi chutná ovoce a zelenina. Mám teda bohužel intoleranci na laktózu, takže musím přemýšlet, co budu jíst.“

Během nouzového stavu předvedla, že je mimo jiné i šikovná hospodyňka a u plotny se umí otáčet. Dokonce vyzkoušela veganskou kuchyni, která se v posledních letech stala velkým hitem. „Nemohla bych být veganka ani vegetariánka, protože mám maso ráda, ale je to zajímavý,“ přiznává Eliška. ■