Maroš Kramár otevřeně o nařčení ze sexuálního obtěžování: Můj malý prst vytlačil z novin celou pandemii

Pane Kramáre, nezdá se vám, že se jedním pohlazením po pozadí v Česku a na Slovensku rozjela se zpožděním kauza #MeToo?

Je to tak. Na jedné straně je to dobře, že jsme otevřeli dva opravdové problémy. Na jedné straně je tady problém násilí a obtěžování, který by se měl řešit tam, kde k němu skutečně dochází. Měli by se stíhat lidi, kteří se toho dopouštějí. A druhý problém, který jsme otevřeli, je napadení někoho veřejně, kdo nebyl nikým obviněn. Někteří lidé chtějí dokázat silou moci vinu tam, kde není, a mstít se mi, i když jsem nic neudělal. Někteří mi vyčítají, že jsem se svým chováním vrátil do devadesátých let. Popravdě mám ale pocit, že právě tihle lidi se vrátili do středověku a pořádají hon na čarodějnice.

Překvapilo vás, že to celé narostlo do takových rozměrů?

Absolutně mě to překvapuje.

Chcete tedy říct, že se rozvinutím této kauzy upřela pozornost tam, kde není potřeba?

Když vám vyroste plevel na zahradě, tak neposečete rovnou celou zahradu. Je to celé směšné a oslabuje to sílu organizací, které bojují proti násilí páchanému na ženách, na slabších. To je mi vážně líto. Někteří lidé si myslí, že můžou druhým říkat, co mají říkat a dělat. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, tím se řídím celý život. K ženě si dovolím jen tolik, kolik mi ona sama dovolí.

Slovenská novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová vás přímo nařkla ze sexuálního obtěžování. Jak na to reagujete?

Paní novinářce jde o to, aby měla co nejvíc sledovatelů, ale podstata věci jí uniká. Využívá celou situaci pro své zviditelnění. Není to ale jen ona. S trochou nadsázky říkám, že můj malý prst vytlačil z novin celou pandemii koronaviru a všechny problémy světa. Je úsměvné, že se tomu tématu věnují dokonce politici. Nemůžu si o tom myslet nic jiného, než že si tím nahání kliky (čtenost).

Takže maskérce Martině Glaserové nevznikla žádná újma?

Neustále kolem sebe slyším, že lidé chtějí svobodu. Na druhou stranu se sama maskérka, které se to týkalo, nechala okamžitě slyšet, že se necítí poškozená. Že se mezi námi jednalo o přátelský akt. Je tedy evidentní, že tam, kde není žalobce, nemělo by být ani soudce. Z mé strany jí ublíženo nebylo, ale bylo jí ublíženo posléze, tím, co se dělo. Už jen proto, že bylo zveřejněno její jméno, nebo fotky z historie.

Udělal jste si na základě aktuálních událostí nějaký osobní závěr?

Obávám se, kam celá tahle generace spěje. Jsem rád, že žiji v Česku a na Slovensku, kde stále ještě máme vztahy mužů a žen vyrovnané. Byl jsem před lety na jedné svatbě v muslimské zemi, konkrétně to bylo v Turecku, kde panuje jiná morálka a jiné náboženství. Na té svatbě tančili muži s muži a ženy s ženami. Vážně bych byl nerad, kdyby u nás společnost dospěla do podobné fáze.

Dostávají se k vám spíše negativní reakce, nebo máte pocit, že se za vás lidi spíš postavili?

Postavilo se za mě hodně lidí a dostávám spoustu povzbuzujících mailů. Je jich drtivá většina. Je dost lidí, kteří si hodí kamenem, i když o tom nic neví. Mluvím zejména o anonymních lidech na internetu, kteří mi píší sprosté emaily a komentáře. To je ale bohužel odraz dnešní doby.

Poškodila vás tato kauza pracovně? V Česku moderujete pořad Zázraky přírody a točíte seriál Slunečná, na Slovensku vystupujete v pořadu Inkognito, ve kterém došlo ke zmíněném incidentu. Vyškrtli vás odněkud?

Nikde jsem nedostal stopku. Právě včera jsem točil další díl pořadu Inkognito. Vážně bych byl rád, kdyby média, která lživě informovala o tom, že mám někde zákaz, pravdivě uvedla, že to není pravda. ■