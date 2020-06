Yvetta Blanarovičová je pomlácená a samá modřina: Jak herečka ke zranění přišla a co se vlastně stalo?

Yvetta Blanarovičová Super.cz

Co se jí vlastně stalo a jak přišla k pohmožděninám? „Je to spíš následek úrazu, nebylo to tak úplně doma, doma to začalo a pak jsem hodila šipku v ordinaci u lékaře. A hned mě začali brát vážně, že se něco děje,“ svěřila Yvetta s tím, že si skřípla nerv a v důsledku bolestí se jí udělalo nevolno.

„Dámy, mám takovou připomínku: pokud budete sedět s přeloženýma nohama, tak ne dlouho, protože se vám také může skřípnout podkolenní nerv, což se mi stalo. A trvá pak dlouho, než se to dá do pořádku,“ prozradila zpěvačka, která dorazila do Divadla Broadway sice s úsměvem, ale bylo vidět, že jí úplně dobře není.

„Měla jsem zatejpovaná záda, beru jenom enormní dávky béčka a chodím na kontroly, aby mi to pomalu rozhýbali, protože je to otrava,“ dodala herečka, která se už vrací k práci. „Příští týden začínám natáčet Ulici a také začínám s oprašovačkami na činohru, protože o prázdninách se bude také hrát. Pak mám nějaké zpívání a chtěla bych být absolutně v pořádku,“ dodala Blanarovičová, která tříměsíční volno trávila se svou maminkou.

„Mamka je čiperka a je to neuvěřitelný člověk. Naštěstí si s ní rozumím. Ale myslím si, že jsem jí teď přidělala starosti, protože mi řekla, že překonám celý ten bláznivý virus v klídku, a nakonec si přivodím tohle,“ smála se Yvetta.

Léto zpěvačka plánuje strávit doma. „Spíš Česko a Slovensko. Budu hodně doma, na horách a jezdit po památkách. Současnou situaci beru jako důvod, proč zůstat doma a vidět věci, kterých jsme si třeba dřív nevšímali,“ dodala. ■