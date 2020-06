Léto v Dánsku? Nejhezčí dva dny v roce! Bývalá královna krásy toho využila a vyrazila v bikinách na pláž

Jitka Nováčková Foto: Instagram J. Nováčkové

Česká Miss 2011 a youtuberka Jitka Nováčková (28) už chytá bronz. A není to v tuzemsku ani v dovolenkových destinacích jako Řecko či Chorvatsko, kam vyrazila řada jejích kolegyň po uvolnění koronavirových opatření.

Jitka se už před několika měsíci usídlila v Dánsku, kde kope její přítel, fotbalista Tim Sparv. Do Čech se jen tak nevrátí, o čemž svědčí i to, že si po známých cestujících do Dánska nechává posílat řadu věcí, které ještě měla doma v Praze.

Jitka využila slunečních dní a s partnerkami dalších fotbalistů vyrazila na místní pláž. "Neodpustím si oblíbený vtípek: Léto v Dánsku? Nejhezčí dva dny v roce," smála se Jitka. Podívejte se, jak to sexy modelce v bikinách sluší. ■