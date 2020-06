Není už to trochu moc? Slávek Boura si veřejně utahoval z Dominiky Gottové

Slávek Boura Michaela Feuereislová

Bývalý moderátor Novy si jako hosta pozval Šárku Rezkovou, která Gottové chvíli po jejím návratu do ČR poskytla střechu nad hlavou. Ty dvě se nakonec nerozešly v dobrém a Šárka a její bývalý partner řekli o Gottové, že je alkoholička.

Slávek Boura si z nastalé situace udělal srandu a téměř v půlce rozhovoru si nasadil na hlavu masku obličeje Dominiky Gottové (46), a dokonce si naléval "alkohol" z průhledné lahve, aby upozornil na dlouhodobě propíraný problém.

Zpěvačka byla z jeho počínání nervózní, ale s grácií situaci ustála, i když Bourovi řekla narovinu: „Slávku, kdybys nebyl můj dlouholetý kamarád, tak tě zabiju!“

Boura se své role hodnou chvilku držel a pronesl i větu: „Šárinko, já bych se ti chtěla omluvit. My, to máme hrozně těžký, my co pocházíme ze slavných rodin a chlastáme.“ Nebál se dokonce narážet i na údajné Dominičino svádění šestnáctiletého syna Rezkové: „Máš hezké děti, to zase jo. Hlavně toho nejmladšího.“

Dominika Gottová odmítla celou situaci nikterak komentovat.