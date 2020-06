Sexy Eva Perkausová se v lázních nevinně schovávala do županu, pak ukázala bujné vnady

Eva Perkausová Foto: Instagram E. Perkausové

Její obdivovatele na sociálních sítích ale víc než fotky nádherné okolní krajiny zaujaly Eviny snímky v plavkách. Blondýnka část svého těla sice cudně kryla županem, o bujný dekolt ale fanoušky neochudila. „Tak šup župan dolů Afrodito a šup do bazénu,“ popichuje blondýnku jeden z fandů, který by zřejmě rád viděl víc.

To má ale smůlu, půvabnou moderátorku si střeží její svalnatý přítel Ivan, se kterým by se do křížku nikdo dostat nechtěl. Zamilovaný páreček se při dovádění v bazénu nechal zvěčnit a jak můžete sami v galerii posoudit, sluší jim to spolu. ■