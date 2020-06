Slavná herečka a ex tragicky zesnulého Ledgera se podle amerického magazínu stala podruhé matkou

Michelle Williams s partnerem Thomasem Kailem Profimedia.cz

Williams se k privátním záležitostem nevyjadřuje, a to ani když už jsou evidentní. Nepotvrdila vztah s nynějším partnerem, ani těhotenství. Fanoušci se tak střípky z jejího života dozvídají z médií. „Jsou velmi šťastní, že čekají miminko. A do té doby by se rádi vzali,“ citoval údajný zdroj US Weekly v článku o těhotenství Michelle.

O zásnubách s Kailem informoval koncem loňského roku magazín People, který na obálce otiskl pár vedoucí se za ruce. Na té hereččině se leskl velký diamant.

Před režisérem Kailem byla Williams provdaná za muzikanta Phila Elveruma, manželství jim však nevydrželo ani rok. Se zmíněným Ledgerem byla ve vztahu mezi lety 2004 a 2007. Rozešli se několik měsíců předtím, než herec tragicky zemřel po zkombinování léků na spaní. ■