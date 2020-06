Milování v podání Lucie Vondráčkové. Zpěvačka se nebránila ani ženským dotykům

Lucie Vondráčková v novém klipu Milování Foto: Petr Mráček

Lucie Vondráčková (40) se po pauze, kterou způsobila opatření proti koronaviru, opět naplno vrhla do práce. Natočila hned dva videoklipy. Nedávno zářila ve svatebních šatech v klipu k titulní písni svého posledního alba Růže.

Ještě předtím se ale vrhla na nejodvážnější klip své kariéry. Pod taktovkou režisérky Terezy Hirsch, s níž spolupracovala i na cenami ověnčeném snímku Beyond Her Lens, vznikl videoklip k písničce Milování, který díky UV efektům, barvám a hlavně tématu naprosto vybočuje z toho, co zatím od Lucie známe. Zpěvačka se v barevném klipu plném lásky tulí nejen k muži, ale i k ženě. Ukazuje tak na rozmanitost a pestrost lásky.

„S Terezou jsme pracovaly již na druhém projektu. Je kreativní a má skvělé nápady. Takže jsem jí v případě Milování nechala naprosto volnou ruku. A byla to jízda! Velmi barevná jízda!“, řekla nám o natáčení Lucie Vondráčková.

Ta se barev na těle zbavovala dva dny. Klip je plný originálního líčení, které zabralo spoustu hodin. Jen Lucie byla v maskérně skoro 5 hodin a líčila se celkem třikrát.

„Musela jsem obě holky, jak Lucku, tak maskérku Kačku, trochu potrápit a nějakou dobu jsme ladily ty vzhledy v maskérně. Naštěstí mi Lucka důvěřovala a několikanásobným změnám se nebránila. Pak už to šlo všechno hladce, i díky vzájemnému pochopení se s kameramanem Lukášem Hromkem, který sdílel mojí vizi,” dodala režisérka Tereza Hirsch. Klip má premiéru 19. 6. a fanoušci se určitě mají na co těšit. ■