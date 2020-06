Dovolené za hranicemi se rozhodně nevzdává: Kam plánuje Josef Vágner v létě s rodinou vyrazit?

Josef Vágner Super.cz

„Jelikož jsme všichni měli neplánovanou dovolenou, tak já v těch dovolených tak trochu budu pokračovat, protože ty naplánované byly. Pokud vše klapne, tak jedeme do Chorvatska s rodinou na loď. Jedu tam jako kapitán najatý mojí tchyní, na to se moc těším. A doufám, že moje milované Řecko taky klapne,“ svěřil nám Pepa během koncertu v Divadle Broadway. Po třech měsících si po boku kolegů Petera Pechy, Honzy Kopečného a Petra Ryšavého také zazpíval.

Přestože mnozí si dovolenou za hranicemi ještě rozmýšlí, zpěvák má jasno. „Museli jsme se naučit s tím žít a myslím, že jsme všichni zjistili, že musíme tak trochu normálně fungovat a pro mě k tomu patří cestování a poznávání, vyjíždění do přírody, a to je v důsledku to nejlepší, co člověk může udělat. Být venku,“ poznamenal Pepa, který se před dvěma lety v Řecku ženil, má tam totiž příbuzné z maminčiny strany.

„Část řecké rodiny tak trochu uvízla v Čechách, ale nestěžovali si. A mám zprávy od těch, kteří tam zůstali a oni jsou na Krétě a tam bylo je pár případů lidí, kteří si to přivezli a už nikoho nenakazili. Konkrétně Kréta tam je vše v pořádku,“ prozradil Pepa a dodal, že jejich malá dcerka rozhodně absolvuje dovolené s nimi. „Snažíme ji tahat všude možně, kde to jde. Jak říkáme, snažíme se vychovat funkční dítě, takže tu dovolenou na moři bude absolvovat s námi,“ dodal závěrem rozhovoru. ■