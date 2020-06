Pavlína Pořízková jako mladinká Britney Spears: Nedopatření, směje se modelka

Pavlína Pořízková Foto: Instagram P. Pořízkové

„Vypadá to, že jsem se nedopatřením oblékla jako patnáctiletá Britney před dvaceti roky - abych umyla nádobí,“ napsala Pavlína Pořízková (55) na Instagramu ke sdílené fotce, na níž skutečně připomíná mladinkou Britney Spears v klipu ke slavné písní Baby One More Time. „Za připomenutí tohoto smutného faktu a pořízení fotky“ modelka poděkovala kamarádce.

Pavlína fanoušky baví. Nejen snímky, ale také texty, které zveřejňuje. Je v nich velmi upřímná, což se cení, a nebojí se upozornit ani na vážná témata. V jednom z posledních příspěvků podpořila LBGTQ komunitu, když sdílela vzpomínku na začátek kariéry v Paříži a dobu, kdy si zamilovala homosexuální muže.

„Do té doby jsem nevěděla, co to znamená. Ale v Paříži jsem se okamžitě zamilovala do každého gaye kolem mě, byli tak skvěle oblečení, uměli hovořit, byli zábavní, citliví, tak talentovaní a vypadali fantasticky! Až na to, že můj zájem nebyl opětován,“ napsala Pavlína na sociální síti. A dodala, že si tajně přála mít doma gaye. „No, možná ne až tak tajně, když mi šestnáctiletý syn jemně řekl: Mami, promiň, ale nemyslím si, že jsem gay,“ svěřila.

Ve svém postu modelka upozornila hlavně na to, že za vší tou báječností, ať už mužů nebo žen, je nutné si uvědomit i temné stránky věci jako dospívání s pocitem jinakosti, osamělost, strach, posměch, výhrůžky. „A víte, nač jsem pyšná? Mí skvělí, úžasní, fantastičtí LBGTQ přátelé si navzdory dospívání v temnotě zvolili světlo a zářit a odrážet to světlo i na nás ostatní,“ vzdala jim hold. ■