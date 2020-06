Anna Slováčková bojující s rakovinou promluvila o odstranění prsou, které podstoupila i Angelina Jolie

Anička Slováčková Michaela Feuereislová

Anička promluvila o tom, zda neuvažuje o odstranění prsou. To v minulosti podstoupila například Angelina Jolie. Rozhodla se poté, co lékaři zjistili, že je u ní vysoké riziko onemocnění rakovinou prsu a vaječníků. Její matka podlehla nemoci v 56 letech.

"Záleží vždy na tom, jak vyjde genetika. Mně vyšla naštěstí negativně. Nejsem pozitivní, v rodině to nemáme. Sama tak moc nevím, jak si mám vysvětlit, že jsem onemocněla. Proto odstranění prsou neplánuji, ani lékaři mi nic podobného nenavrhli," řekla Super.cz Anička.

"Kdyby mi genetika vyšla pozitivně a řekli by mi, že jsem náchylná, určitě bych si prsa odstranit nechala. Přišla jsem o vlasy, řasy, obočí, to sice znova naroste, prsa nenarostou, ale furt to je jen kosmetická věc. Je těžké se s tím smířit, je to náročné, ale pořád je to lepší, než kdyby mi třeba měli uříznout ruku," říká Anička, která s nemocí statečně bojuje a snaží se apelovat na ženy, aby nezanedbávaly prevenci a prováděly samovyšetření. ■