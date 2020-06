Maroš Kramár pošimral maskérku po zadku: „Nechutné“ a „Urážka žen“, hřmí kritikové. Co na to herec?

Maroš Kramár v situaci, kvůli které čelí kritice. Foto: reprofoto Joj/ Youtube

Jméno herce a moderátora Maroše Kramára je v posledních dnech skloňováno hlavně v souvislosti s jeho gestem, kdy pošimral maskérku pořadu Inkognito po zadku. Za to se na něj snesla vlna kritiky. Podle mnohých jde o „nechutné chování“ či „urážku a výsměch všem ženám, které zažily sexuální obtěžování“, jak píšou na sociálních sítích. Jiní naopak kroutí hlavou nad vyhrocenou kauzou.

Televize Joj, která pořad vysílá, se za záběry omluvila. Kramár obvinění odmítl, maskérka Martina Glaser kauzu považuje za nafouknutou bublinu.

„Nejsem pro obtěžování. Proti obtěžování bojuji dlouhá léta. Jsem pro to, aby měly ženy stejná práva, příležitosti, platy, pro mě je člověk jako člověk, vůbec to nedělím, jestli je to žena, nebo muž. Takže tyto různé úvahy a zhrzené ženy, které jsou nešťastné, že na ně nikdo nesahá, mě absolutně nezajímají,“ uvedl herec pro slovenský deník SME.

Glaser pak televizi Joj řekla, že má s kolegy z Inkognita dobré vztahy a „možná proto si hádající občas dovolí udělat něco, co je ve skupině kamarádů považované za veselý žert“. „Nechci tím znevažovat otázku diskriminace, ale myslím si, že celá situace je zbytečně nafouknutá,“ míní.

Celá kauza rozběhla ohnivé diskuze o míře sexuálního obtěžování a vhodného chování mužů k ženám (nejen) na Slovensku. ■