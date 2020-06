Co to je za fešáka? Simona Krainová se převtělila do mužské podoby a takhle to dopadlo

Simona Krainová si vyzkoušela, jak by vypadala jako chlap. Foto: Super.cz/Instagram S. Krainové

Simona Krainová (47) patří mezi nejkrásnější ženy českého šoubyznysu, ale úspěch by sklidila i jako muž. Díky mobilní aplikaci zjistila, jak by jí to slušelo v mužském těle.