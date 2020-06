Při terapii proti rakovině přibrala Anička Slováčková 10 kilo a přišla o vlasy: I když léčba pokračuje, zase řeší vzhled

Anna Slováčková Super.cz

Už jí rostou vlasy a začíná zase řešit vzhled. Zpěvačka Anna Slováčková (24) sice musí v chemoterapii i nadále pokračovat , ale prý už by to nemělo být tak náročné. Má radost i z toho, že opět natáčí Ordinaci v růžové zahradě a čekají ji první vystoupení s její kapelou Aura.

Právě v den, kdy informaci, že ji ještě čeká další léčba, zveřejnila, nám vyprávěla právě o těchto tématech. "Pokud jde o tu váhu, přibrala jsem deset kilo. Ale doktoři říkají, že je lepší jíst a přibrat, než abych hubla. Tak jsem je poslechla. Ale navždycky s tím chodit nechci. Už jsem začala aspoň plavat," řekla nám Anička, která se účastnila akce, kde se představovala zpevňující kosmetika proti celulitidě.

Prozradila nám také, že chystá změnu účesu. Vlasy už jí rostou, tak jim dá co pro to. "Teď nosím všude paruky, takže si můžu konečně s účesem dělat co chci. Takže se chystám ke kadeřnici na nějakou ulítlou barvu, třeba na fialovou nebo oranžovou. A až ještě trochu dorostou, plánuju kohouta. Bude ze mě pankáč," smála se.

Možná ji tak uvidíme již v pondělí, kdy bude po dlouhé době vystupovat s kapelou na charitativní akci Busking pro Slunce, které proběhne na pražském Jungmannově náměstí."Myslím, že se rozbrečím u první písničky, jak budu šťastná, že jsem zpátky mezi lidmi na pódiu," svěřila. ■