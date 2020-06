Exmanžel Mariah Carey promluvil o vztahu se svou bývalou: Zmínil i svatbu, která proběhla tři týdny po jejich seznámení

Nick Cannon a Mariah Carey Profimedia.cz

„Fungovalo to skvěle, protože to bylo v rovnováze. Nikdy jsem neměl problém s tím držet se zpátky. Nikdy to pro mě nebyla soutěž,“ rozpovídal se o vztahu s Mariah, která byla už od začátku obrovskou hvězdou.

„Nepamatuji si, že bychom se někdy pohádali nebo mezi námi panovala negativní energie. Vždycky jsme spolu mluvili,“ popsal. A nemlčel ani o svatbě, která se odehrála jen několik týdnů poté, co se seznámili.

„Všechno jsme probrali. Mluvili jsme o tom, jaká by to byla zábava, kdybychom se vzali tři týdny poté, co jsme se poznali. Byl to víc než jen fantaskní nápad. Dohodli jsme se, že si užijeme tolik zábavy, kolik můžeme. A až to pro nás nebude zábava, ale povinnost, budeme schopni se posunout dál.“

A jak řekli, tak se stalo, když se v roce 2014 rozešli. Rozvod dovršili o dva roky později, ale blízcí jsou si dodnes. ■