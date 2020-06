Potvrzeno: Jakub Prachař a topmodelka Denisa Dvořáková se rozešli

Jakub Prachař a Denisa Dvořáková už netvoří pár. Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

O konci vztahu Denisy Dvořákové (29) a Jakuba Prachaře (36) si v posledních dvou týdnech cvrlikali i vrabci na střeše. Nyní nám informace o rozpadu vztahu potvrdil i společný přítel páru. „Ano, je to pár týdnů, co spolu nejsou. Nějak to vyšumělo,“ řekl Super.cz společný kamarád Jakuba a Denisy.