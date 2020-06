Anna Slováčková bojující s rakovinou nemá vyhráno: Další chemoterapie a ozařování!

Anna Slováčková Michaela Feuereislová

"Trochu jsme se stáhla do sebe a čekala na výsledky histologie. A ty když jsem dostala, nechtěla jsem hned se světem sdílet další novinky, protože jsem sama potřebovala nabrat sílu, abych mohla znovu naskočit do vlaku, sdílet s vámi," říká zpěvačka.

"Ze zasaženého místa se vyndalo všechno to, co tam nepatřilo, nic tam nezůstalo - ani jedna malá uzlinka, tudíž nádory a metastáze jsou fuč a paní doktorka mi řekla, že jsem pro tento moment zdravej člověk," vysvětluje.

"Z výsledků histologie jsme se ale dozvěděli, že hormonální léčba, o které jsme mluvili, že by mohla nastat, je zbytečná, jelikož by na ni nádor nereagoval. Byla nasazena tudíž další léčba v podobě chemoterapií, tentokrát v prášku. Není tak náročná, jako ta, co vám proudí do žil. Má v podstatě jiné vedlejší účinky, ale na každého všechno platí individuálně, tudíž to tu nebudu rozepisovat," říká Anička.

"Budeme chemoterapii kombinovat s ozařováním, které bylo podle plánu. Mě teď drží fakt, že je všechno rizikové z těla venku. Teď už to jen musíme zaléčit, aby byla jistota, že se ta svině (omlouvám se za výraz) nevrátí, a že se žádná zatoulaná buňka nezblázní. Doufám ale samozřejmě, že prášky moc dlouho polykat nebudu, ozařování skončí stejně rychle jako začne a konečně uslyším, že je všechno za mnou a "uvidíme se na kontrolách"," doufá Slováčková, která chce zveřejněním informací především pomoci ženám, aby nezanedbávaly prevenci.

"Upřímně doufám, že sdílení této ne úplně příjemné věci, vám v něčem pomáhá. I kdyby se jeden člověk sebral a šel na kontrolu, provedl si samovyšetření, nebo cokoliv, budu vědět, že to má celé smysl," dodala. ■